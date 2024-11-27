Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kalça kemiği kırılan 71 yaşındaki kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Evinde dengesini kaybederek düşen Talia Zengin, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan tetkiklerde kalça kemiği kırığı teşhisi konulan Zengin'in ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.
İlçeden ambulans helikopterle alınan Zengin, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.
Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Zengin, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?