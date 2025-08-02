Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
02.08.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da hasta nakil ambulansı ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde hasta nakil ambulansı ile kamyonetin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin kamyonet şoförü Sefa Ö., gözaltına alındı. Sefa Ö., emniyetteki ifadesinde; kendisinin yeşilde, ambulansın ise sirensiz bir şekilde kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Yalova- Bursa kara yolu üzerindeki Göl Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Yatalak bir hastayı taşıyan Abdullah P. (60) yönetimindeki 16 BV 121 plakalı hasta nakil ambulansı ile Sefa Ö. (27) yönetimindeki 16 BEY 16 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans, Orhangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait bahçeye düştü. Bahçedeki bir ağaca çarparak askıda kalan ambulansta bulunan sürücü Abdullah P. (60), hasta Hatice Bozdağ (78), refakatçisi Havva Ulu (51), sağlık görevlisi Polat Kapitan (32) ve kamyonet şoförü Sefa Ö. (27) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yatalak hasta olan Hatice Bozdağ, kurtarılamadı.

AMBULANSIN UÇMA ANI KAMERADA

Kamyonetle çarpışan ambulansın bahçeye düşme anları, çevredeki bir aracın araç kamerasına yansıdı. Kazada hafif yaralanan kamyonet şoförü Sefa Ö., tedavisinin ardından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sefa Ö., burada verdiği ifadesinde, "Kaza anında bana yeşil ışık yanıyordu. Ambulans, sirensiz bir şekilde kırmızı ışıkta geçip bana çarptı" dedi. Öte yandan Hatice Bozdağ'ın cenazesi Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi Yeniköy Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Orhangazi, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem’im Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem'im
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında Trans birey banyoda tanınmaz halde ölü bulundu, en yakını gözaltında

11:30
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
10:55
İzmir’de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
10:53
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
09:56
Türkiye’nin son hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
09:42
Türkiye’yi kana bulayacaklardı İşin içinden Fırat Timuçin çıktı
Türkiye'yi kana bulayacaklardı! İşin içinden Fırat Timuçin çıktı
14:09
ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
13:59
Osimhen gölgede kalacak Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşecek
13:46
Sıla Türkoğlu evlilik yolunda ilk adımı attı
Sıla Türkoğlu evlilik yolunda ilk adımı attı
13:40
İTO açıkladı: İstanbul’da enflasyon son 1 yılın zirvesinde
İTO açıkladı: İstanbul'da enflasyon son 1 yılın zirvesinde
13:21
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır “fil hastalığı“ ile mücadele ediyor
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır "fil hastalığı" ile mücadele ediyor
13:20
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
13:18
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor Doğum öncesi tatil
Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor! Doğum öncesi tatil
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 12:21:27. #7.13#
SON DAKİKA: Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.