Ambulans Kara Saplandı, Ekipler Kurtardı

Ardahan'ın Göle ilçesinde hasta almaya giderken yolda kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Senemoğlu köyünde rahatsızlığı bulunan Hatun Çimen'i (71) almak için adrese yönlendirilen ambulans, köyün yakınlarında kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekiplerince kara saplanan ambulans kurtarıldı.
Daha sonra sağlık görevlileri köyden aldıkları hastayı Göle Devlet Hastanesine kaldırdı.
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