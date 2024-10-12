Ambulans Sürücüsüne Saldırı: Tekstilci Özür Diledi - Son Dakika
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Ambulans Sürücüsüne Saldırı: Tekstilci Özür Diledi

Ambulans Sürücüsüne Saldırı: Tekstilci Özür Diledi

Bursa'da ambulans sürücüsüne saldırdığı iddia edilen S.Y., davranışının maksadını aştığını belirtti.

12.10.2024 18:06
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'BİZİM DAVRANIŞIMIZ MAKSADINI AŞMIŞTIR'

Bursa'da paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu'yu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tekstil firması sahibi S.Y. açıklama yaptı. S.Y., 'Kamuoyunun bilgisine' başlığı ile yaptığı yazılı açıklamada, "Sonuçlarından herkesin üzüldüğü doğal olarak da evladımın davranış biçimi maksadını aştığı için, evladım ve şahsıma yönelik kamuoyunun tepkisini saygıyla karşılıyoruz. Ne olursa olsun, bizim davranışımız maksadını aşmıştır ve doğru değildir. Türk halkını, kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Ancak şunu ifade edelim ki adı geçen ambulans şoförü, güzergah boyunca araçta bizim ile camdan diyaloga geçmiş, ambulans şoförü olmanın ötesinde, maksadını aşan davranış biçimi ve sözler sarf etmiş, önü boş olmasına rağmen devam etmemiş, emniyet şeridinde de değildir. Durmamızı kendisi istemiştir, işaret etmiştir. 'Kolluk kuvvetlerini çağırıyorum. Çekin sağa' diye kendisi camdan belirtmiştir. Bizler önünü kesmedik ve durdurmadık. Yandan camda diyalogdan sonra araç önüne geldiğimizde, içeriden hemşire hanım yanımıza geldi, 'Hasta var' dedi. Oğlum da 'Madem hastanız var, önünüz açık, neden devam etmiyor şoför' deyince, şoför küfür ederek oğlumu ittirmiş ve ayağına basmıştır. Ayağında kırık olan oğlum, ağrı, sinir, stres ve refleks ile kendini tutamamış ve maksadını aşmıştır. Devletin arabası bu şekilde hasta varken kullanılmamalı, ambulans sürücüsü ve sürücüler ile diyaloga geçilmemeli. Sadece işi olan hastayı acilen yetiştirmek olmalı. Tüm ambulansın iç ve dış kayıtları tam izlenmeli. Sadece sonuna bakılarak paylaşılması, kamuoyunu yanlış bilgilendirmek ve yanlış yöneltmektir. Bu şekilde olmasına rağmen, bizim göstermemiz gereken tepki bu olmamalıydı. Hele de maksadını aşan şiddet dili hiç olmamalıydı, bunun farkındayız. Elbette ki biz de insanız, işlediğimiz kusurun da farkında olarak kamu önünde bir kez daha sizlerden özür diliyoruz. Konu yargı sürecindedir. Süreç avukatlarımızca paylaşılacaktır" dedi.

Esra TÜRKER/BURSA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bursa, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulans Sürücüsüne Saldırı: Tekstilci Özür Diledi - Son Dakika

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