Ambulansa Saldırı: Hasta Kurtarıldı - Son Dakika
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Ambulansa Saldırı: Hasta Kurtarıldı

Ambulansa Saldırı: Hasta Kurtarıldı

Gemlik'te ambulans sürücüsüne saldırı sonrası tedavi altına alınan Nedime Gencay hayati tehlikeyi atlattı.

13.10.2024 17:47
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ambulans sürücüsünün, önün kesilmesi ve darbedilmesinin ardından hastaneye ulaştırdığı Nedime Gencay'ın tedavisi Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor.

Muhammed Ali Karasulu yönetimindeki ambulansla hastaneye götürülen ve 2 gün yoğun bakımda kalan 80 yaşındaki Gencay, hayati tehlikeyi atlattı.

Kardiyoloji servisinde tedavisi süren Nedime Gencay, AA muhabirine, Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünde ikamet ettiğini söyledi.

Olayın yaşandığı gün Gemlik'e doktor kontrolüne gittiğini belirten Gencay, "Gemlik'te özel bir hastaneye gittim ardından Gemlik Devlet Hastanesi aciline gittik ve beni buraya Bursa Şehir Hastanesine nakil ettiler." dedi.

"Onlara (sağlık çalışanları) bir şey olsaydı vicdan azabı çekerdim"

Ambulansla giderken birtakım sesler duyduğunu anlatan Gencay, şöyle konuştu:

"Hızlı takırtılar, sesler olunca ambulanstaki kız anladı, 'galiba bir şeyler oluyor' dedi yanındaki diğer sağlık çalışanına. Aşağı indiler bir tek onu duydum. 'Hasta var, durumu acil, kalp krizi geçiriyor, keyfi yapar mı şoföre sana bu işi? Gir içeri dediler ama ben yattığım yerde kimseyi görmedim. Bu işin olmaması gerekirdi. Ben de üzüldüm, benim yüzümden olduğu için. Onlara (sağlık çalışanları) bir şey olsaydı vicdan azabı çekerdim."

Darbedilen paramedik ambulans şoförü Muhammed Ali Karasulu ise bütün sağlık çalışanlarının işini yaparken önceliğinin, hastalara yardım etmek olduğunu dile getirdi.

Olayı yaşadığı için oldukça üzgün fakat taşıdığı hasta sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktaran Karasulu, "Bizim işimiz hayat kurtarmak. Biz hayat kurtarmak için ambulansa biniyoruz, nöbete geliyoruz. Böyle bir saldırıyla karşılaşmayı hiç ummuyorduk. Çok üzgünüz." diye konuştu.

10 Ekim'de yaşanan olayın ardından adliyeye sevk edilen S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, oğlu M.Y. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Gemlik, Hukuk, bursa, Son Dakika

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