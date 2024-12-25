Ambulansa Taşlı Saldırı

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Diyarbakır'da hasta taşıyan ambulansa taşla saldırıda bulunuldu.

Merkez Bağlar ilçesinde dün Fatih Mahallesi'nden alınan hastayı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürmek üzere seyir halinde olan ambulansa Dağkapı Meydanı'nda taşla saldırıda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasta, sevk edilen ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Taşlı saldırı nedeniyle ambulansın camı kırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen R.B. olduğu tespit edilirken, bu kişinin daha önce de ambulanslara taşlı saldırıda bulunduğu öğrenildi.