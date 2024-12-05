Ameliyatlı Adam Apartmanın Girişinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Ameliyatlı Adam Apartmanın Girişinde Ölü Bulundu

Ameliyatlı Adam Apartmanın Girişinde Ölü Bulundu

Aksaray'da boğazından ameliyat olan Cuma Sağlam, apartmanının girişinde kanlar içinde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Sağlam'ın boğazındaki kesinin ameliyat kaynaklı olup olmadığının araştırılması sürüyor.

05.12.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
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AKSARAY'da iki hafta önce rahatsızlığı nedeniyle boğazından ameliyat olan Cuma Sağlam (48), oturduğu apartmanın girişinde ölü bulundu. Boğazında kesi olduğu belirlenen Sağlam'ın yarasının ameliyat kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor.

Olay, saat 05.30 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde meydana geldi. Binanın önünde Cuma Sağlam'ı kanlar içinde yatarken bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, Cuma Sağlam'ın, binadan kanlar içinde çıkıp, yere yığıldığını belirledi. İki hafta önce rahatsızlığı nedeniyle boğazından ameliyat olan Sağlam'ın, adli tabip tarafından yapılan ilk incelemesinde boğazında kesi olduğu saptandı. Boğazındaki kesinin, ameliyat kaynaklı olup olmadığının araştırılması için Sağlam'ın cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

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