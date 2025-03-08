Amman'da Güvenlik Zirvesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla yarın Amman'da düzenlenecek toplantıya katılacak. Ürdün'ün ev sahipliğindeki toplantıda güvenlik, terörizmle ve organize suçlarla mücadele başlıklarında iş birliği imkanları ile bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla yarın düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Amman'ı ziyaret edecek. Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre; toplantıda güvenlik, terörizmle ve organize suçlarla mücadele başlıklarında iş birliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. Yetkili Türkiye'nin sınırlarındaki ve ötesindeki güvenlik sınamaları karşısında bölge ülkeleriyle iş birliğine önem verdiğini belirtti.

Bakan Fidan, Güler ve Kalın ile birlikte, 15 Ocak'ta Suriyeli, 6 Ocak'ta Ürdünlü muhataplarıyla Ankara'da; 14 Mart 2024 tarihinde ise Iraklı muhataplarıyla Bağdat'ta aynı formatta yapılan toplantılarda bir araya gelmişti. Bakanlık yetkilisi, "Bu formatta düzenlenen toplantılarla, iş birliği başlıklarının tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde bölgesel sorunlara çözüm aranması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.