Anadolu Ajansı 105'inci yaşında Anıtkabir'de

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile beraberindeki heyet, AA'nın 105'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile AA çalışanlarından oluşan heyetle Anıtkabir'e gelen Karagöz, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazılı çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Saygı duruşunun ardından Karagöz ve beraberindekiler, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Serdar Karagöz, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ajansımızın kurucusu Büyük Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın en zor günlerinde Anadolu'nun haklı mücadelesinin tüm dünyaya duyurulması amacıyla öncülüğünüzde kurulan Anadolu Ajansımız bugün 105 yaşında. Ajansımız, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 'Cumhuriyet'in Habercisi' olarak faaliyetlerini icra ederken, bugün 'Değişen Dünyanın Habercisi' vizyonuyla küresel ölçekte bir medya kuruluşu haline geldi.

Anadolu Ajansı olarak İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde başlattığı insanlık dışı soykırımı, tüm yönlerini belgeleyerek uluslararası kamuoyuna aktarmaya devam ettik. Bu süreçte yayımladığımız Kanıt ve Tanık, İsrail'in savaş suçlarını ortaya koyan temel kaynaklardan oldu.

Anadolu Ajansı Enerji Terminali'nin lansmanını, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte İstanbul Enerji Forumu'nda gerçekleştirdik. Bu uluslararası etkinlikte, farklı ülkelerden karar alıcıları, sektör temsilcilerini ve uzmanları, enerji sektörünü yakından takip eden ulusal ve uluslararası medya mensuplarını bir araya getirdik.

2024 yılı sadece habercilik alanındaki küresel başarımızla değil, aynı zamanda çalışan memnuniyeti açısından da önemli bir yıl oldu. Bağımsız bir danışmanlık şirketi olan Happy Place to Work (HPTW) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 'Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası' almaya hak kazandık.

Ajansımızın teknolojik altyapısını güçlendirmek ve medya sektörünü dönüştürmek amacıyla 2024 yılını 'Yapay Zekada Atılım Yılı' ilan ettik. AA Teknoloji şirketimizi kurarak dijital dönüşüm sürecimizi hızlandırdık ve haberci dronumuz TEPE'yi ürettik.

Aziz Atatürk, Ajansımız, teknoloji yatırımlarının yanında dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in paydaşı olmanın gururunu da yaşamaktadır. Bağımsızlık fikrinizi en iyi şekilde kavrayan bu gençliği dünyaya tanıtıyoruz.

Bu vesileyle Türk istiklali ve bağımsızlığı yolunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve sizin şahsınızda ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."