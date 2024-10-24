Anadolu Efes, Milano\'yu Yendi

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(ANKARA)-EuroLeague beşinci haftasında Anadolu Efes, Olimpia Milano deplasmanına çıktı. Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu 96 - 84 yendi.

Turkish Airlines EuroLeague beşinci haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Olimpia Milano ekibi ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 21: 30'da Mediolanum Forum'da oynandı.

Karşılaşmada Anadolu Efes birinci periyotu 23-11, ikinci periyotu 46 -25, üçüncü periyotu 66- 59 ve dördüncü periyotu ise 96-84 üstün tamamladı. Anadolu Efes deplasmanda Olimpia Milano'yu 96 - 84 mağlup etti.