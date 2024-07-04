Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü temizlendi - Son Dakika
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Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü temizlendi

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Göl, berrak suyu ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

04.07.2024 19:36
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Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü temizlendi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve berraklığıyla kendine hayran bırakan Gökpınar Gölü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Sivas'ın Gürün ilçesine bulunan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile "hassas korunacak alan" olarak tescil edilen Gökpınar Gölü, berrak suyuyla doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Doğal turkuaz rengi ile görenleri kendine hayran bırakan yaklaşık 15 metre derinliğindeki göl aynı zamanda dünyanın en berrak suyuna sahip göllerden bir tanesi olarak gösteriliyor. "Bozkır'ın Nazar Boncuğu" olarak da adlandırılan gölde Tokat ve Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde görevli balık adamlar, tüplü dalış yaparak dip ve yosun temizliği yaptı. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durum içinse boğulmalara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla dalgıçlara 3 gün süren eğitim verildi.

Kaynak: İHA

Gökpınar, Gürün, Sivas, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü temizlendi - Son Dakika

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