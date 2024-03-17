Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.
Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarında sürücüler, sis nedeniyle dikkatli ilerledi.
Düzce Ovası'nın güney kesiminde yer alan Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile D-100 kara yolu ve kuzey çevre yolunun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.
Polis ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda sürücüleri, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
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- TDV'den Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri'ne yardım eli Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği yetkilileri Ramazan ayı yardım programı kapsamında Azerbaycan'da Ahıska Türklerinin yaşadığı Saatlı-Sabirabad bölgesinde 300 adet...
Paris Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) diplomat adaylarına yönelik projesi kapsamında İstanbul'a gelen Fransız öğrenciler, şehrin turistik mekanlarını ve eğitim kurumlarını gezip Türk halkını daha yakından tanıma imkanı buldu. Enstitü tarafından Türkiye'nin kültürel, sosyal ve sanatsal zenginliğini Fransız öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen projeyle kenti gören misafirler, halkın yaklaşımı ve zengin Türk mutfağı karşısında büyülendiklerini dile getirerek, gezinin ön yargılarını değiştirdiğini kaydetti.
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Ergin, gelecek dönem projelerini düzenlediği toplantıda kamuoyu ile paylaştı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve diğer birçok isim katıldı.
Serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan Cankat Ergin, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşta serebral palsi tanısı konulan Cankat, tekerlekli sandalye basketbolu ve vücut geliştirme sporuyla ilgilendikten sonra bilek güreşine yönelmiştir. 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan Cankat, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeyi hedeflemektedir. Cankat, engelli bireylerin spor yapabileceğini ve başarılı olabileceğini vurgulamaktadır.
Kocaeli'de Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'te BIN projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Ancak ziyaret sonrası yapılan paylaşımda öğrencilerin yüzleri sansürlendi ve tepki çekti. Paylaşım, sosyal medyada gündem oldu ve kaldırıldı.
AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının başladığını duyurdu. Uzkurt, ilçenin modern ve konforlu bir yaşam standardına kavuşması için önemli adımlar attıklarını belirtti. Çamardı halkının en kısa zamanda doğal gaz kullanmaya başlayacağını ifade eden Uzkurt, sobaların artık atılacağını ve hemşehrilerinin hayat konforunun artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle gıda sektöründe fiyat ve hijyen denetimlerini artırdı. Unlu mamullerden et ürünlerine kadar birçok gıda sektöründe denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketmesi için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
Bingöl'de Türk Kızılayı'na ait aşevinde ihtiyaç sahibi 273 aile için pişirilen 3 çeşit sıcak yemek, görevli ve gönüllü ekiplerce kapıda teslim ediliyor. Türk Kızılay Bingöl Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti sunuyor.
Başiskele'de inşaatı devam eden termal suyun kullanılacağı tesis, tamamlandığında sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olacak.
Eskişehirspor taraftarı, bugün oynanacak Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı öncesinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin önünde bir araya geldi. Meşaleler yakarak ve tezahüratlarda bulunarak takıma moral veren taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Eskişehirspor yetkilileri, taraftara verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Niğde ve Nevşehir'de vatandaşlarla buluşarak çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, tarımın plansız ve öngörüsüz yönetilmesinin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerde tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
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