Anahtar Parti İlk Toplantısını Yaptı

(ANKARA) - Anahtar Parti, ilk il başkanları toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz önümüzdeki dönemin en güçlü namzetiyiz. Çok kısa zamanda teşkilatlandık. Seçime girme hakkımızı alıyoruz. AK Parti'nin mazeretsiz iktidarı var. Zaten toparlayabilseler memleket böyle olmazdı. Milliyetçi Hareket Partisi, bilinen klasik anlamıyla bir parti koordinatlarında durmaz. O başka bir siyasi mevziinin partisi. İYİ Parti seçimde yaşadığı güven bunalımını hala atlatamadı, aşamadı. CHP savruluyor. DEVA, Gelecek tutunamadı. Yeniden Refah bir kaçış rampası gibiydi. Yakaladığı ivmeyi muhafaza edemedi" dedi.

Anahtar Parti, ilk il başkanları toplantısını Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında düzenledi. Ağıralioğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Biz önümüzdeki dönemin en güçlü namzetiyiz. Çok kısa zamanda teşkilatlandık. Seçime girme hakkımızı alıyoruz. Şimdi mühim olan şey şu bence; Türkiye, güzel bir zamana kurulduğunuzu yakında milletinizin de fark edeceği bir darboğaza giriyor. Siyaset darboğaza giriyor. Memleketin sınırlarının altında bir hareketlenme var. Ekonomik olarak zordayız, darboğazdayız. Ülkenin şartlarında, önümüzdeki dönem kaldırmak zorunda olduğunuz yükler cihetinde ağırlaşma var. Şu anda başka parti yok. Yani AK Parti'nin mazeretsiz iktidarı var. Zaten toparlayabilseler memleket böyle olmazdı. Milliyetçi Hareket Partisi, bilinen klasik anlamıyla bir parti koordinatlarında durmaz. O başka bir siyasi mevziinin partisi.

"CHP savruluyor. DEVA, Gelecek tutunamadı"

İYİ Parti seçimde yaşadığı güven bunalımını hala atlatamadı, aşamadı. CHP savruluyor. DEVA, Gelecek tutunamadı. Yeniden Refah bir kaçış rampası gibiydi. Yakaladığı ivmeyi muhafaza edemedi. Seçime kadar 3 yıl var ve bu 3 yılı erken seçime almaya çalışıyorlar. Ben bu 3 yılı da kıymetli buluyorum. Yani şu anda toplum cinnet eşiğinde. Yani siyasal alan da böyle delirmişlere teslim edilmiş gibi. Devlet Bey'in lafının sözünün nereye gittiğini bilebilen ve anlayabilen yok henüz. Tayyip Bey daha ihtiyatlı duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi tek adayın olduğu bir ön seçimi ihtisas etti. Ne demek bilmiyorum. Tek aday var, ön seçim yapıyorlar. Allah, önümüze tertemiz bir siyasi kulvar koydu. Memleket, millet kulvarıdır. 85 milyonu sarıp sarmalayacağımız, ayağa kaldıracağımız, devlet milleti toparlayacağımız bir kulvar bu.

"Mesuliyet taşıyanların partisi. Oy hesabı yapanların değil"

Ben zor siyaset yaptım. Zorlu zamanlarda, oysuz siyaset yaptım. Oy alamadan, sadece doğruları söyleyen, onunla mutlu olan yahut onunla yetinen siyaset yaptım, rahmetli Muhsin Başkanla. Büyüme potansiyeli olan bir partide siyaset yaptım. Şimdi iktidar olabilme potansiyeli olan bir partide beraberiz. Yani bu kurduğumuz parti sadece doğruları söylesin de ne olursa olsun partisi değil, doğruları söylesin, doğruları iktidar etsin. Memleketin bu içine düştüğü darboğazdan çıkarmayı milletine, devletine, evlatlarına, Rabbine borcu bilenlerin partisi. Dolayısıyla mesuliyet taşıyanların partisi. Oy hesabı yapanların değil. Biz bu devlet milleti toparlar mıyız? Kaygılarına iyi gelmek için kurulmuş vatanın, milletin, devletin partisi.

"Her aklına geleni, her gözünün kestiğini kendinin zanneden bir siyasi savrulma var"

Önümüzdeki süreç 3 yıl. Bunun içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bunun içerisinde sınırlarımızın hemen dibinde bir hareketlenme var. Büyük Orta Doğu Projesi diye bildiğiniz, son döneminde şahit olduğunuz bu 20 yıllık hareketlenmenin önemli merhaleleri var. ABD'nin nedir? Seçime bağlı olarak dünyada alışına gelmiş düzenin dışında yeni bir siyasi düzensizlik var. Yani her aklına geleni, her gözünün kestiğini kendinin zanneden bir siyasi savrulma var. BM'yi boşa düşüren, insan hakları örgütlerini boşa düşüren, uluslararası hukuku boşa düşüren dünyada bir dert var artık yani. Dünyada seçimli krallar dönemi başladı, görünüyor. Bizim muhalefet öyle Tayyip Bey'i kastederek söyler işte, sen kendini kral mı zannediyorsun falan diye. Tayyip Bey'in siyasi pratiği ile alakalı konuşmayı çok severler böyle, doğrudur. Türkiye'deki siyasi pratiğin böyle algılanabileceği uygulamalar da vardır, doğrudur. Ama dünyada bir eşleşme oldu, dünyada seçimli krallar dönemi başladı. Sandıktan çıkıyorlar ama krallar gibi davranıyorlar.

"40 yıllık terör belasına ne olup da son vermeye karar verildi?"

Büyük Kürdistan'ın İsrail Güvenlik Programı'na dönecek bir tatbikatı var, görünüyor Büyük Orta Doğu'nun. Şimdilerde, bugünlerde konuşacağız bunları. 8 maddelik bir anlaşma güya bu anlaşmanın arkasından bir federasyon adı kondu, geliyor aslında. İki parçasının oluştuğunu gördüğümüz bir tehlike. Efendim adı konmamış çözüm süreci diye bir şey var gündemimizde. Ne olduğunu henüz hiç kimsenin doğrultusunu anlamadı. 40 yıllık terör belasına ne olup da son vermeye karar verildi. Kaygılarımız var. Kaygılarımızı söylüyor olmamız bizi daha itibarlı hale getirdi. Muhalefetin içine düştüğü, bataklıktan bizi ayrı tutuyor.

"Tayyip Bey 28'te de 29'da da ölene kadar da aday görünüyor"

Tayyip Bey bu ara seçim tedavi ettirecek bir takım popülist, bütçe disiplininin falan böyle aslında gözden çıkardığını da hissettirecek birtakım desteklere çıkmaya başladı. Tayyip Bey 28'te de 29'da da ölene kadar da aday görünüyor. Bizi sadece teskin etmek için geçen gün bir alicenaplık yaptı sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya bu makamlar bize kalıcı değil, ölünce bırakacak. Biz de rahatladık Allah razı olsun. Yani ben ölene kadar buradayım dedi Tayyip Bey."