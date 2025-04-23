Anamur Kaymakamı'ndan 23 Nisan Mesajı

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozdemir, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutladıklarını belirtti.

Milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm imkanları seferber ederek bağımsızlığına sahip çıktığını kaydeden Bozdemir, "23 Nisan 1920, yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür. Yokluklar içinde açılan Meclis, geleceğimizi aydınlatan bir umut ışığı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bozdemir, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara verdiği değeri gösterme adına onlara armağan ettiğini hatırlattı.

Çocukların bayramını kutlayan Bozdemir, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, bu bayram sizler için bir şenlik, milletimiz için ise büyük bir gurur günüdür. Sizler, ülkemizin geleceği, milletimizin umudu ve güvencesisiniz. Yarının sorumluluklarını üstlenecek, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak, başarılarınızla bizleri gururlandıracaksınız."