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Aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesine aniden bastıran sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Bolu'da yaz yağmurlarını etkisini sürdürüyor. Gün içerisinde şehir merkezinde ve ilçelerde ara ara etkili olan yaz yağmurları nedeniyle birçok vatandaş hazırlıksız yakalanıyor. Mudurnu ilçesinde de yağmur nedeniyle Mudurnu Deresi taştı. Kavallar köyü mevkiinde bulunan derenin de debisi yükseldi.