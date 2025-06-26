Anız Yakan Kişiye 47 Bin Lira Ceza

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde anız yakan kişiye 47 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınları ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Nurdağı ilçesi Kömürler Mahallesi'nde C.K'nın 85 dönüm buğday bahçesinden kalanları yakarak anız yangınına neden olduğu belirlendi.

Suçüstü yakalanan C.K'ye, 47 bin 320 lira idari para cezası kesildi.