Anız Yangını 3 Evi Zarar Gördü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşanan anız yangınında 3 evin deposunda hasar meydana geldi, tarlada bulunan arı kovanları da yandı.

Ulukapı Mahallesinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi topladığı kuru otları yakmak istediği sırada alevler kontrolden çıktı.

Yangın, bahçelere ve anızlara sıçradı. Dumanları gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Seydişehir Belediyesine ait iş makinası sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol alınarak söndürüldü.

Yangında 3 evin odunluk olarak kullanılan deposu ile tarlada bulunan arı kovanları yandı.