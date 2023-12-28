Anka-3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka-3 insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" dedi.

Anka-3 insansız savaş uçağı, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından gökyüzüyle buluşan Anka-3, düşük radar görünürlüğü, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de "Anka III gökyüzüyle buluştu. 1 saat 10 dakika havada kalan Anka III, test boyunca 8 bin ft. irtifaya çıkarak ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Bu süreçte yolumuzu açan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunar, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.