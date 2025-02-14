Anka Haber Ajansı 14 Şubat Cuma Gündemi

Güncel

10.00 - 13.00- 18.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Çanakkale Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek ve kentte bir dizi ziyaretlerde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ÇANAKKALE)

10.00 - TÜİK, 2024'e ilişkin ücretli çalışan istatistikleri, inşaat ve hizmet üretim endeksleri ile ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini duyuracak. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İl Belediye Başkanları toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ EDİRNE)

10.30 - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "kamu görevlilerine ve emeklilerine ayrıcalık sağlayacak" Memur-Sen Avantaj uygulamasını tanıtacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - Sağlık alanında örgütlü sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, kamuda çalışan diş hekimlerinin yapacağı iş bırakma eylemine destek amacıyla Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi ile ilgili belediye binası önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.45 - 18.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaretin ardından partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KIRŞEHİR)

15.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

15.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Barış İçin Toplum Girişimi üyeleriyle görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

15.00 - Şişli Kent Konseyi, "Şişli'nin Kanal İstanbul'u"na karşı eylem yapacak, deprem toplanma alanlarının betonlaşmaması için çağrı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.28- Suriye sınırında teröristlerle çıkan çatışmada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Osman Oktay'ın cenazesi, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kaynaklar Mezarlığına defnedilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

17.00- DEM Parti İzmir İl Örgütü, Cumhuriyet Meydanı'nda toplumsal barış ve özgürlük zinciri oluşturacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

17.30 - SODEV'in İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü Polonez işçilerine verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçıyla başlayacak. (ADANA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak. (MÜNİH)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…