Anka Haber Ajansı 19 Şubat Perşembe Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anka Haber Ajansı 19 Şubat Perşembe Gündemi

19.02.2026 09:00  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 19 Şubat Perşembe gündemi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı MEBS Komutanlığı'nda düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2024 yılı yurt dışında kontrol edilen girişim istatistikleri, şubat ayı tüketici güven endeksi ve ocak ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi akademisyenlerinin 1261. Nöbetine destek ziyareti gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen "7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduktan sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları Hüseyin Ersöz ile Seraf Özer, "Kent Uzlaşısı" davasındaki gelişmelere ilişkin Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - 18.35 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek. Yavaş, Altınpark Fuar alanındaki iftarda gençlerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.00 - Diyarbakır Valiliği'nce şehit yakınları ve gaziler onuruna "Büyük Aile Sofrası İftar Programı" düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

18.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.30- İzmir Valisi Süleyman Elban, şehit aileleri ve gazilerle İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi'nde (Konak Polisevi) iftarda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılacak. (WASHINGTON)

20.45 - UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest takımıyla karşılaşacak. (İSTANBUL)

23.00 - UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile oynayacak. (ÜSKÜP)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 19 Şubat Perşembe Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
09:52
Taraftarlar kara kara düşünüyor Galatasaray’ı bekleyen zorlu süreç
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç
09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
09:32
Lamine Yamal, ’’Oruç tutacağım’’ dedi, Barcelona harekete geçti
Lamine Yamal, ''Oruç tutacağım'' dedi, Barcelona harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:31:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 19 Şubat Perşembe Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.