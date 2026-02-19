Anka Haber Ajansı 19 Şubat Perşembe Gündemi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı MEBS Komutanlığı'nda düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2024 yılı yurt dışında kontrol edilen girişim istatistikleri, şubat ayı tüketici güven endeksi ve ocak ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi akademisyenlerinin 1261. Nöbetine destek ziyareti gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen "7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduktan sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları Hüseyin Ersöz ile Seraf Özer, "Kent Uzlaşısı" davasındaki gelişmelere ilişkin Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - 18.35 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek. Yavaş, Altınpark Fuar alanındaki iftarda gençlerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.00 - Diyarbakır Valiliği'nce şehit yakınları ve gaziler onuruna "Büyük Aile Sofrası İftar Programı" düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

18.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.30- İzmir Valisi Süleyman Elban, şehit aileleri ve gazilerle İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi'nde (Konak Polisevi) iftarda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılacak. (WASHINGTON)

20.45 - UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest takımıyla karşılaşacak. (İSTANBUL)

23.00 - UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile oynayacak. (ÜSKÜP)

