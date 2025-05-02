Anka Haber Ajansı 2 Mayıs Cuma Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 2 Mayıs Cuma Gündemi

ANKA Haber Ajansı 2 Mayıs Cuma gündemi

02.05.2025 09:44  Güncelleme: 10:00
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09.00 – Narin Güran cinayetine ilişkin ana dava dosyasının ardından 3'ü suça sürüklenen çocuk, 6'sı tutkulu 15 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan açılan davanın karar duruşması görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

10.00- TÜİK, 2024 yılı kırmız et üretim ve çiğ süt üretim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda "bir yıllık çalışmalarını değerlendireceği" basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır'da düzenleyeceği basın toplantısında nisan ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ DİYARBAKIR)

11.00 - Atatürk Orman Korusu'na yapılması planlanan İl Orman Müdürlüğü Ek Binası'na karşı çıkanlar açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.15 - İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 100 gündür tutuklu bulunan Avukat Fırat Epözdemir'i Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek, açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- Türkiye Hentbol Federasyonu, Kordon Otel'de HDİ Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Finali basın toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Bayındır Uluslararası Çicek Festivali Menderes Caddesi'nde kortej ve  ardından Bayındır Şehir Stadyumu'ndaki törenle başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.30- 16.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.00- 20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin açılışı Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. (ANTALYA)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gözaltına alınanların emniyet ve adliyedeki işlemleri takip ediliyor. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 2 Mayıs Cuma Gündemi - Son Dakika

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