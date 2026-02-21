Gündemdeki Etkinlikler ve İftar Programları

11.00 - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, son gelişmeleri değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)
13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ SİİRT)
14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/KOCAELİ, İZMİT)
18.38 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Cebeci'de iftara katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
18.52 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da katılacağı "Saadet Partisi Geleneksel İftar Programı"na katılacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
18.58 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince Vizyon Toplantı ve Davet Salonu'nda düzenlenecek iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BALIKESİR)
18.52 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçiler ile iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
19.30 - Filistin Eylem Komitesi, Filistin'le Dayanışma gecesi düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.30 - 16.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasına, ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmalarıyla devam edilecek. (İSTANBUL - ANTALYA - KONYA)
