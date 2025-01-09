ANKA İHA'sı L-UMTAS ile Hedefi Vurdu

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği insansız hava aracı ANKA, ROKETSAN'ın L-UMTAS füzesiyle 15 bin feetten hedefi tam isabetle vurdu.

ANKA'nın L-UMTAS füzesiyle gerçekleştirdiği atışa ilişkin detaylar TUSAŞ'ın X hesabından paylaşıldı.

Atışa ilişkin görüntülerin de yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ROKETSAN'ın milli füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur. Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada adımızı daha da yukarı taşıyor, her başarımızda Türkiye'nin gücünü göklere yazıyoruz. Yerli ve milli teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz."

"ANKA'nın hedefi tam isabetle vurması, savunma sanayimizin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de konuya ilişkin X hesabındaki paylaşımında, ANKA'nın L-UMTAS füzesiyle hedefi tam isabetle vurmasının yerli ve milli savunma sanayimizin gücünü ve geldiği noktayı bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu başarının, mühendislerden teknisyenlere, sanayicilerden alt yüklenicilere kadar herkesin azimli ve özverili çalışmasının bir sonucu olduğunu belirten Görgün, "Bu önemli başarıda emeği geçen TUSAŞ ve ROKETSAN çalışanlarını, Savunma Sanayii Başkanlığımızın değerli personelini, sanayicilerimizi ve alt yüklenicilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Birlikte, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini daha ileriye taşıyor, geleceğe güçlü adımlarla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

30 Aralık 2010'da ilk uçuşunu gerçekleştiren, 2017 yılında envantere giren ANKA, geçen sürede kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemlerinden biri haline geldi.

Güvenlik güçlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, tanımlama ve takip ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen ANKA'lar bu görevleri gece ve gündüz, kötü hava şartlarında bile gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sunarak gerçekleştiriyor.

ANKA'nın gelişim sürecindeki birçok alt sistemin yerli ve milli olarak üretilmesi sağlandı.

Bu süreçteki önemli aşamalardan biri milli motor entegrasyonu oldu. Bu kapsamda TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-PD170 motorları başarıyla ANKA'ya entegre edildi.