ANKA-III Hedefi Başarıyla Vurdu

ANKA-III LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu

ANKARA - ANKA-III insansız hava aracı tarafından ateşlenen LGK-82 mühimmatı hedefi başarıyla vurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA-III insansız hava aracı yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor. Bu çerçevede ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 mühimmatı ANKA-III'ten ateşlenerek hedefi başarıyla vurdu. Konuya ilişkin TUSAŞ'ın sosyal medya adresi X'te yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ANKA-III yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor! ANKA III bu kez ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu. Savunma sanayiimizin gücüne güç katmakta ve gökyüzündeki hakimiyetimizi perçinlemekte kararlıyız."