Ankara Barosu Genel Kurulu'nda İyi Niyet Vurgusu

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(ANKARA) - Ankara Barosu'nun 68. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan mevcut Başkan ve Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun (DSA) adayı Mustafa Köroğlu, "Ankara Barosu, sizlerin desteğiyle bu güçlü mirası geleceğe taşımaya devam edecektir" dedi.

Ankara Barosu'nun 68. Olağan Genel Kurulu, Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda baro başkanı adaylarının konuşmalarıyla devam ediyor. Genel Kurul'da konuşan mevcut başkan ve Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun (DSA) adayı Mustafa Köroğlu, "Mütevazi ve hakikate dayalı bir kimlik inşası içindeyim. Bu yüzden bir makamdan güç almaya değil, o makama değer katmak ve bunu göstermeye inanıyorum. Makamlar hizmet etmek içindir zaten. Makam masasına, makam aracına sahip olmak için değil" dedi.

"Makamlar koltuklar bu yüzden aslında insanın benliğiyle bir savaşıdır"

"Bu göreve gelen kendine değil o göreve makama değer katar ve bu makamdan da ve görevden de büyüyerek ayrılır" diyen Köroğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Ankara Barosu 100 yıllık tarihinde oraya isimlerini sadece duruşlarıyla yansıtmış, bireysel özverileri olan, anonim kalacak katkılara gönül indiren, baronun tıpkı bugün olduğu gibi birbirine zıt ve rakip insanların saygı ve sevgiyle içtima edebildikleri yegane beşeri müessese olduğunun bilinci önünde olan başkanlara ve yöneticilere sahip olmuş bir barodur.

"Bizim çağrımız hiçbir zaman tartışmaya, kavgaya yönelik olmadı"

Burası genel kurul, burada inandığınız şeyleri de söyleyeceksiniz, doğru olduğunu düşündüğünüz şeyleri de söyleyeceksiniz. Ama bizim hissettiğimiz şeyleri de anlamanızı isterdim. Çünkü bence asıl önemli olan dayanışma duygusu ve mesleki aidiyet sağlamaya yönelik çalışmalardır. Bu nedenle hatta şunu açık açık söyleyeyim. Seçim sürecinde adaylar ve gruplar birçok proje ve plan açıkladı. Buradan samimi bir çağrıda bulunayım. Kim seçilirse seçilemeyen grup veya adaylar proje ve planlarını hayata geçirmek için seçilen yönetimle iş birliği yapsın. Finansman ve teknik bilgi desteği sağlasın. DSA olarak seçilemezsek bunu yapacağımızı buradan taahhüt ediyorum. Bizim çağrımız hiçbir zaman tartışmaya, kavgaya yönelik olmadı. Mücadelemiz hep daha güçlü bir avukat ve daha güçlü bir baro için oldu.

Avukat her şeyden evvel yürekli insandır. Kendi meselemizi konuşmak, tartışmak yürekliliğini göstermek zorundayız ve genç kuşaklar baroları benimsememektelererse meslekler ve milletler olarak geleceği ümitle onlara bırakmaya çabalamalıyız.

"Cehalete son vermek, hukukçuların müdahalelere öncülük etmesiyle mümkün"

Bugün artık barolar yalnızca barolarla avukatların, avukatlarla müvekkillerin arasındaki sorunları tanzim eden ve bunlarla meşgul olan bir müessese değil. Bu itibarla avukatlar ve hukukçular bilgi ve tecrübelerini müvekkillerinden gayrı toplum sorunlarına da tahsis etmeliler ve kişilerin özgürlükleriyle insan haklarına riayet edilmesini daima kontrol etmeliler. Dünyayı yaygın bir halde istila etmiş olan sefaletten, cehaletten ve eşitsizlikten ve bunlara son vermekten ancak bunlara yönelik müdahalelerde hukukçuların öncülük etmesiyle mümkündür.

"Ankara Barosu, sizlerin desteğiyle bu güçlü mirası geleceğe taşımaya devam edecektir"

Kendi adıma geleceğe baktığımda sürece herhangi bir kuşkuyla bakmıyorum. İstesem bile durduramaz. Kimse durduramaz. Bir nehir gibi sadece akmaya devam edecek. Akmasına izin vereceğiz. Tam bir sel gibi akmasına izin vereceğiz bu dayanışma ruhunun. Amansız, karşı konulamaz, iyilikle ve iyi kalmaya, iyi olmaya devam ederek devam edeceğiz. Sevgili meslektaşlarım, Ankara Barosu, sizlerin desteğiyle bu güçlü mirası geleceğe taşımaya devam edecektir. Demokratik Sol Avukatlar, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aşağıdan gelen yeni meslektaşlarımın bugün burada olan genç meslektaşlarımın sizlerin de desteği ve katkısıyla her zaman sizlere ve bu baroya layık bir şekilde çalışmaya devam edecek. Ankara Barosu'nun 100. yılı onuruna sizleri bir kez daha selamlıyor. Adalet yolundaki bu onurlu mücadeleniz için hep birlikte olacağımızı gururla belirtiyorum."

Ankara Barosu'nun 68. Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sabah saat 09.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.