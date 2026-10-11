Ankara Barosu genel kurulunda oy verme sürüyor, başkanlık için 4 aday yarışıyor. - Son Dakika
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Ankara Barosu genel kurulunda oy verme sürüyor, başkanlık için 4 aday yarışıyor.

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Ankara Barosu genel kurulunda oy verme sürüyor, başkanlık için 4 aday yarışıyor.
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Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı; 17.00'de sona erecek. Baro başkanlığı için 4 aday yarışırken yönetim, disiplin, denetleme kurulları ve Türkiye Barolar Birliği delegeliği de belirlenecek.

Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde devam eden genel kurulda, saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

Oy kullanma işlemi için erken saatlerde kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu.

Başkan adayları salona girişlerinde oy kullanacak üyeleri karşıladı.

Ankara Barosu Başkanlığı için Demokratik Sol Avukatlar Grubu tarafından aday gösterilen Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu tarafından Mehmet Zeki Kaplan, Avukat Hakları Grubu Ankara tarafından Funda Şahin ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu tarafından Doğukan Kozan yarışıyor.

Seçimlerde, baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 7 isim belirlenecek.

Kaynak: AA
Nazım Hikmet RanGüncelSon Dakika

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