Ankara Barosu'nda 68. Genel Kurul Seçimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Barosu'nda 68. Genel Kurul Seçimleri

Ankara Barosu'nda 8 adayın yarıştığı 68. Olağan Genel Kurul'da oy verme işlemleri başladı.

13.10.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Barosu'nun 68. Olağan Genel Kurulu'nda 8 adayın yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 09.00'da başladı. Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan Olağan Genel Kurul'da oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek.

Ankara Barosu'nun dün başlayan 68. Olağan Genel Kurulu'nda bugün seçim yapılıyor. Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemleri saat 09.00'da başladı. 7 grup ve 1 bağımsız aday olmak üzere toplam 8 ismin yarıştığı seçimlerde oy verme işlemleri saat 17.00'de tamamlanacak.

23 bin 684 üyesi olan Ankara Barosu'nda Mevcut başkan Mustafa Köroğlu, yeniden Demokratik Sol Avukatlar (DSA) tarafından aday gösterildi. Avukat Bülent Yücetürk 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar (100. Yıl DSA) grubunun, Hakan Erdem Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun, Mehmet Zeki Kaplan Ankara Barosu Değişim Grubu'nun, Ebru Dönmez Avukat Hakları Grubu Ankara'nın, Coşkun Özgür Piroğlu Mücadeleci Avukatlar Grubu'nun, Doğukan Tonguç Cankurt ise Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubunun adayı olarak listede yerini aldı. Avukat İbrahim Akın ise bağımsız aday olarak seçime katılan tek isim olacak. 7 grup ve 1 bağımsız başkan adayının katılacağı başkanlık yarışında üyelerden en çok oyu almayı başaran aday yeni baro başkanı olarak göreve başlayacak.

Kaynak: ANKA

Mustafa Köroğlu, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Barosu'nda 68. Genel Kurul Seçimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Sedat Peker’den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu’lu yanıt Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt
09:34 Kabine’de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir
08:38 Antalya’da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı
08:10 Köfteci Yusuf’a verilen “Helal sertifa“ CHP’yi harekete geçirdi Köfteci Yusuf'a verilen "Helal sertifa" CHP'yi harekete geçirdi
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 12:21:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Barosu'nda 68. Genel Kurul Seçimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.