Ankara Barosu'nda 68. Genel Kurul Seçimleri

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(ANKARA) - Ankara Barosu'nun 68. Olağan Genel Kurulu'nda 8 adayın yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 09.00'da başladı. Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan Olağan Genel Kurul'da oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek.

Ankara Barosu'nun dün başlayan 68. Olağan Genel Kurulu'nda bugün seçim yapılıyor. Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemleri saat 09.00'da başladı. 7 grup ve 1 bağımsız aday olmak üzere toplam 8 ismin yarıştığı seçimlerde oy verme işlemleri saat 17.00'de tamamlanacak.

23 bin 684 üyesi olan Ankara Barosu'nda Mevcut başkan Mustafa Köroğlu, yeniden Demokratik Sol Avukatlar (DSA) tarafından aday gösterildi. Avukat Bülent Yücetürk 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar (100. Yıl DSA) grubunun, Hakan Erdem Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun, Mehmet Zeki Kaplan Ankara Barosu Değişim Grubu'nun, Ebru Dönmez Avukat Hakları Grubu Ankara'nın, Coşkun Özgür Piroğlu Mücadeleci Avukatlar Grubu'nun, Doğukan Tonguç Cankurt ise Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubunun adayı olarak listede yerini aldı. Avukat İbrahim Akın ise bağımsız aday olarak seçime katılan tek isim olacak. 7 grup ve 1 bağımsız başkan adayının katılacağı başkanlık yarışında üyelerden en çok oyu almayı başaran aday yeni baro başkanı olarak göreve başlayacak.