Ankara'da 1079 Aranan Kişi Yakalandı

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(ANKARA) - Ankara Valiliği, 14 Şubat 2025 ile 20 Şubat 2025 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte kent genelinde çeşitli suçlardan aranan bin 79 kişinin yakalandığını açıkladı.

Ankara Valiliği, 14 Şubat 2025 ile 20 Şubat 2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz genelinde 14.02.2025 ile 20.02.2025 tarihlerini kapsayan dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde aralarında; 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 8, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 22, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 28, 5 yıla kadar hapis cezası olan 314, ifadeye yönelik aranan 707 şahıs olmak üzere, toplam 1079 kişi yakalanmıştır."