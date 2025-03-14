Ankara’da 1126 Aranan Kişi Yakalandı

(ANKARA) - Ankara Valiliği, 7 Mart 2025 ile 13 Mart 2025 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan bin 126 kişinin yakalandığını açıkladı.

Ankara Valiliği, 7 Mart 2025 ile 13 Mart 2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon sonuçlarını paylaştı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplamda bin 126 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Valiliğin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelinde 07.03.2025 ile 13.03.2025 tarihlerini kapsayan dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde aralarında; 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 28, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 35, 5 yıla kadar hapis cezası olan 386, ifadeye yönelik aranan 675 şahıs olmak üzere, toplam 1126 kişi yakalanmıştır."