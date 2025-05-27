Ankara'da 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 18 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak, içerisinde yuvalanan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisak ve irtibatları olduğu, Ankara genelinde büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlardan örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, daha önceden ilişikleri kesilmiş 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik geçmiş tarihlerde gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen örgütsel mesajlaşma uygulaması üzerinden haberleştikleri ve örgüt mensubu olduklarına dair dijital kayıtların bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

İki terör örgütüne yönelik 18 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.