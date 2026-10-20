Ankara'da 22 yıldır boks yapan 70 yaşındaki Mehmet Kurt, 7 ilacı bıraktığını söyledi - Son Dakika
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Ankara'da 22 yıldır boks yapan 70 yaşındaki Mehmet Kurt, 7 ilacı bıraktığını söyledi

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Ankara\'da 22 yıldır boks yapan 70 yaşındaki Mehmet Kurt, 7 ilacı bıraktığını söyledi
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Ankara'da 22 yıldır boks ve ağırlık çalışan 70 yaşındaki Mehmet Kurt, şeker, tansiyon ve kolesterol için kullandığı 7 ilacı spor sayesinde bıraktığını söyledi. Kurt, beslenme düzenini değiştirip sabah ağırlık akşam boks olmak üzere günde iki antrenman yaptığını belirtti.

ANKARA'da 22 yıldır ağırlık antrenmanı ve boks yapan Mehmet Kurt (70), spor sayesinde şeker, tansiyon gibi hastalıklar için kullandığı 7 ilacı bıraktığını söyledi.

Mobilya sektöründe çalışan Mehmet Kurt, gençlik yıllarında bir süre tekvando yaptıktan sonra çalışma hayatı nedeniyle spora ara verdi. Yıllar sonra 48 yaşında spora yeniden yönelen Kurt, boks yapmaya başladı. 22 yıldır düzenli boks yapan Kurt, aynı zamanda her gün 1,5 saat ağırlık antrenmanı yapıyor. Zaman zaman yürüyüş ve yoga da yapan Kurt, sporla birlikte beslenme alışkanlıklarını da değiştirdi. İlerlemiş yaşına rağmen sabah ağırlık, akşamları boks antrenmanı yapan Kurt, spor sayesinde şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklar nedeniyle kullandığı 7 ilacı bıraktığını söyledi.

'BESLENME ALIŞKANLIKLARIMI DEĞİŞTİRDİM'

Mehmet Kurt, gençlik yıllarında farklı nedenlerle spora uzun bir süre ara verince çeşitli rahatsızlıklarının ortaya çıktığını, böyle bir dönemde tekrar spora yöneldiğini söyleyerek, "Boksa başladıktan sonra 7 ilaç bıraktım. Şeker, tansiyon ve kolesterol vardı. Az sedef hastalıklarım olmuştu. Zona vardı. Bunların hiçbiri şu anda kalmadı. Sıfırladım. Sporla birlikte beslenme alışkanlıklarımı da değiştirdim. Boks, artı beslenme. Başımı vurmadığım yer kalmadı. Hastanelerde dediler ki 'Bu ilaçlarla kardeş gibi geçineceksin.' Ben bunu kabul etmedim. Araştırdım. Ekmeği bıraktım. Bulgur pilavını bıraktım. Pakete girmiş, hiçbir şey yemiyorum. Çok yürüdüm. Çok ter attım. Bunlarla birlikte yoga ile tanıştım, çakralarımla tanıştım" diye konuştu.

'GÜNDE 2 ANTRENMAN YAPIYORUM'

Güne erken başladığını ve gün içinde iki antrenman yaptığını belirten Kurt, "Sabah 05.00 gibi uyanırım. 10.30 gibi 1,5 saat ağırlık çalışıyorum. Akşam da boks yapıyorum. İki antrenman yapıyorum. Yürüyüşleri saymıyorum. Hakkını vererek yaparım antrenmanı. Böyle uyduruk, telefona bakarak, kulağımda müzik dinleyerek antrenman yapmam. Gençlere de bir örnek vereyim. Emsallerime baktığım zaman kas erimelerini gördüm. Gözlerinde büyük derecede gözlükler taktıklarını gördüm. Yan yana durduğumuzda benle hiç ilgileri yok. Bu da beslenme ile ilgili. Doktorun yolunu unuttum. Kimse 70 yaşında olduğuma inanmıyor" dedi.

'HERKESİN HAYATINDA SPOR OLMALI'

Gençlere mutlaka spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Kurt, "Herkesin hayatında mutlaka bir spor olmalı. Yüzebilirler, tenis oynayabilirler, ata binebilirler. Yeter ki spor yapsınlar. Kendimi 34-35 yaşındaki gibi hissediyorum. Bir ayakkabı alıp mutlu olabiliyorum. Heyecan duyabiliyorum. Spor çantamı hazırlarken heyecanlanıyorum. Bunca yıldır hala o heyecanı kaybetmeden çorap giyiyorum. Yeni çorap alınca bunun keyfini yaşayabiliyorum. Niye kendini salıyor ki insanlar?" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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