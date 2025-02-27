Ankara'da 28 Şubat Paneli Düzenlendi

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Ankara'da 'Geçmişten Geleceğe Dersler ve İzler' 28 Şubat paneli düzenlendi

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 'Geçmişten Geleceğe Dersler ve İzler' başlıklı 28 Şubat paneli düzenledi.

TDV Kadın Aile Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü, gençlere yönelik 'Geçmişten Geleceğe Dersler ve İzler' başlıklı 28 Şubat paneli düzenledi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan panelde, 28 Şubat dönemini anlatan bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan TDV Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, "28 Şubat süreci bizim hayatımızda, özellikle belirli bir yaşın üzerinde olanlar için çok önem arz ediyor. Bu süreçte yaşanan zorluklar ve bu zorluklara karşı ortaya konan o muhteşem direnç tabii tarihimizin unutulmaması ve çok büyük dersler alınması gereken önemli bir parçası" dedi.

Açılış konuşmasının ardından moderatör Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve TDV Mütevelli Heyeti 2.Başkanı Burhan İşleyen paneli başlattı. Panelde Emekli Astsubay Sadık Güray Balatekin "28 Şubat'a götüren Süreçte Sosyolojik ve Siyasal Dinamikler" başlıklı konuşmasında o süreçte yaşadıkları zorlukları anlattı. Ardından Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Figen Şaştım, "Eğitim Hakkı ve Özgürlüklerin Önüne Çekilen Set" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Özgür-Der Kurucu Başkanı Hülya Şekerci ise "28 Şubat'ta Kadın Olmak Hak Mücadelesinin Öyküsü" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.