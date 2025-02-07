Ankara\'da 3 Organize Suç Çetesi Çökertildi

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Ankara Valisi Vasip Şahin, ocak ayında yoğun ve etkin çalışmalar neticesinde il genelinde 3 organize suç çetesinin çökertildiğini bildirdi.

Vali Vasip Şahin, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliğinin açılış törenine katıldı.

Şahin, amirliğin açılmasının hem vatandaşların güvenlik ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili şekilde cevap verebilmek hem de suçla mücadelede daha güçlü, daha donanımlı ve modern bir yapıya kavuşabilmek bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Polis merkezi amirliğinin modern ve donanımlı biçimde inşa edildiğini belirten Şahin, "Amirliğimiz suç oranlarının azaltılmasında ve toplumumuzun daha huzurlu bir ortamda yaşamasında önemli hizmetlerde bulunacaktır." dedi.

Ankara'da suç ve suçluyla mücadele devam ediyor

Şahin, Ankara'da her geçen gün suç ve suçluyla mücadele çalışmalarının daha hız kazanmış ve etkin şekilde devam ettiğine vurgu yaparak, görev yapan emniyet mensuplarına ve jandarma personeline teşekkürlerini iletti.

Güvenlik kuvvetlerinin ülkenin her köşesinde olduğu gibi Ankara'da da halkın yanında olmaya, onların huzur ve güvenliği için aralıksız ve fedakarca çalışmaya devam edeceğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda terör, narkotik, organize suçlar, kaçakçılık, mali suçlar, asayiş ve aranan şahıslar gibi birimlerce yürütülen mücadele faaliyetlerimiz kapsamında 2025 yılının ocak ayında elde ettiğimiz bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Aranan şahıslar başlığında, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 28, 10 ila 20 yıl arası hapis cezası olan 74, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 190, 5 yıla kadar hapis cezası olan 1635 ve ifadeye yönelik olarak aranan 325 şahıs olmak üzere 5 bin 152 kişi emniyet birimlerimizce ve jandarmamızca yakalanmıştır."

Şahin, düzensiz göçle mücadelede ocak ayında 8 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlar kapsamında 4 kişinin tutuklandığını ve 4 araca el konulduğunu söyledi. Bu kapsamda 10 bin 393 kişiye kimlik denetimi yapıldığının bilgisini veren Şahin, bunlar içerisinden düzensiz göçmen olarak tespit edilen 136 kişinin ise ilgili mercilere teslim edildiğini ifade etti.

"3 organize suç çetesi çökertildi"

Ocak ayında organize suçlarla mücadeleye yönelik 4 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şahin, "Bu operasyonlarda 45 kişi gözaltına alınmıştır. Bunların 21'i tutuklanmış, 21'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu kapsamda da ilimizde yapılan yoğun ve etkin çalışmalar neticesinde 3 organize suç çetesi çökertilmiştir." diye konuştu.

Ankara Valisi Şahin, narkotik suçlarla mücadelenin aralıksız devam ettiğini, gençleri tehdit altına alan suçlarla ve suç gruplarıyla mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayarak, "Bu anlamda zehir tacirlerine yönelik 296 operasyon gerçekleştirilmiş, 690 kişi gözaltına alınmış ve bunların 283'ü tutuklanmıştır. Yine bunlardan 240'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu operasyonlarda, 47 kilo 600 gram uyuşturucu, 532 bin 665 sentetik uyuşturucu ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Terör örgütlerine yönelik geçen ay yapılan 16 operasyonda ise 106 kişinin gözaltına alındığını belirten Şahin, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 31 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Şahin, konuşmasının ardından kurdele keserek Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliğinin açılışını yaptı.

Ardından polis merkezi amirliğini gezen Şahin, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Açılış törenine, Vali Şahin'in yanı sıra Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve diğer davetliler katıldı.