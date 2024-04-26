Ankara'da 877 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 877 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara\'da 877 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 877 kişinin yakalandığını bildirdi. Çalışmalar sonucu 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 40, 5 yıla kadar hapis cezası olan 291 ve ifadeye yönelik aranan 524 olmak üzere 877 kişi yakalandı.

26.04.2024 14:45
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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 877 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 19-25 Nisan tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 40, 5 yıla kadar hapis cezası olan 291 ve ifadeye yönelik aranan 524 olmak üzere 877 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

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