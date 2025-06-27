Ankara'da 944 Aranan Şahıs Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 944 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20-26 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 21, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 44, 5 yıla kadar hapis cezası olan 317, ifadeye yönelik aranan 560 şüpheli olmak üzere 944 kişi yakalandı.