Ankara'da ağaç oyarken yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da ağaç oyarken yaralanan genç hayatını kaybetti

Ankara\'da ağaç oyarken yaralanan genç hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir gencin ağaç oyarak kasığından bıçakla yaralandığı iddiası üzerine yapılan araştırmada genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan bıçağı muhafaza altına alırken, olaya tanık olan genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gençin arkadaşı ise olayın kendi kendine meydana geldiğini söyledi.

27.02.2024 13:08
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Ankara'nın Mamak ilçesinde "ağacı oyarken kasığından bıçakla yaralandığı" iddia edilen gencin ölüm sebebi araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Natoyolu Caddesi Koşuyolu Parkı'nda dün akşam saatlerinde Devran Kara'nın (15) bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Atardamarı kesilen Kara'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Mamak Devlet Hastanesine götürülen Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Kara'nın ölümüne yol açan bıçağı, parkın içindeki merdivenlerde bularak muhafaza altına aldı.

Olay sırasında parkta bulunan Kara'nın arkadaşı U.T. (15) ifadesine başvurulmak üzere Akdere Şehit Celal Sönmez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

U.T'nin "Kara'nın elindeki bıçakla parktaki bir ağacı oymaya çalışırken kendisini yaraladığını" söylediği öğrenildi.

Bıçak üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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