Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması devam ediyor - Son Dakika
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Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması devam ediyor

Ankara\'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması devam ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldığını ve gözaltındaki 7 şüphelinin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiğini, şüphelilerle ilgili MASAK raporunun temin edildiğini bildirdi.

16.05.2024 20:40
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(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldığını ve gözaltındaki 7 şüphelinin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiğini, şüphelilerle ilgili MASAK raporunun temin edildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına yönelik açıklama yaptı. Başsavcılık, gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldığını ve gözaltındaki 7 şüphelinin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü'nce yapıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Devam eden soruşturma kapsamında şüphelilerden K. G. Ö. 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrolü uygulanarak mevcut delil durumuna göre serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamında halen gözaltında 7 şüpheli bulunmaktadır. Tüm şüphelilerin dijital materyal incelemeleri devam etmektedir. Şüphelilerle ilgili Masak raporu temin edilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü'nce yapılmaktadır. Soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması devam ediyor - Son Dakika

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