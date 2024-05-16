Ankara\'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı

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(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık olan Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılması ile ilgili 1 komiser ve 3 sivilin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında yeni bir gelişmeyi açıkladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen hafta görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile bir komiser de dün gözaltına alınmıştı. Soruşturmada gözaltı sayısı 8'e çıktı.