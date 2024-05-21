Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir komiser gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir komiser gözaltına alındı

Ankara\'da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir komiser gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli bir komiserin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.05.2024 22:39
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(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında komiser G.K.'nin gözaltına alındığını, N.Ö.K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser G.K.'nin gözaltına alındığını bildirdi. Başsavcılık, şüpheli N.ÖK.'nin adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen mevcut deliller ışığında dosyada yer alan diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser G.K. 21.05.2024 tarihi itibariyle gözaltına alınmıştır. Soruşturmamız kapsamında  şüpheli olarak yer alan şahıslardan ele geçen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü'nde devam edilmektedir.

Son olarak soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilmesi talimatı verilen dosya şüphelisi N.Ö.K, alınan ifadesinin ardından mevcut delil durumuna istinaden yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir."

Kaynak: ANKA

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