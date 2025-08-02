Ankara\'da Baltalı Saldırı

ANKARA'da bir otomobilde bulunan kişiler, önünü kestiği başka bir otomobilin sürücüsüne baltayla saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Ankara Çevreyolu Keçiören mevkisinde meydana geldi. 06 CYY 621 plakalı otomobilden inen kişiler seyir halindeki başka bir otomobilin önünü kesip, sürücü ile tartışmaya başladı. Şüpheliler önünü kestikleri otomobil sürücüsüne baltayla saldırdı. Saldırıya uğrayan sürücü, otomobiliyle yerinden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.