Ankara'da CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimine Yoğun Katılım... Oy Kullanan 85 Yaşındaki Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından bugün yapılan CHP Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde Ankara'da vatandaşlar, Çankaya Evi'ne akın etti. Çankaya Evi'nin önünde yaklaşık bir kilometre kuyruk oluştu. Oy kullanmak için gelen 85 yaşındaki kadın, İmamoğlu'nun tutuklanma kararı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından bugün yapılan CHP Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde vatandaşlar sandıklara akın etti. Ankara'daki Çankaya Evi'nde yaklaşık bir kilometre kuyruk oluştu. Vatandaşlar oy kullanılan binanın önünde, Türk bayrakları sallayarak, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararı nedeniyle göz yaşlarını tutamayan 85 yaşındaki vatandaş oy kullanmadan hemen önce, "İmamoğlu'nu çok seviyorum. Onun arkasındayız" ifadelerini kullandı

"İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz"

Bir başka vatandaş da İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini belirterek, "Gördüğünüz üzere burada bir kilometre kuyruk var. Etrafa baktığınızda halkın ne istediğini görebilirsiniz zaten. İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Zaten kendisi gönlümüzde" dedi.

"Hak, hukuk, adalet istiyoruz"

İmamoğlu hakkında çıkan tutuklama kararına tepki gösteren ve oy kullanmaya gelen bir diğer vatandaş ise "Korkunç bir süreç, kelimeler yetersiz. Her şey bitti diye düşünürken, şu anda her şey yeni başlıyor. Kanunsuz, hukuksuz bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Sadece İmamoğlu'na yapılan değil, demokrasiye ve hukuka yapılan çok kötü bir davranıştır. İnsanca yaşamak istiyoruz. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. CHP'ye üye değilim ama İmamoğlu'nun uğradığı haksızlıklar karşısında onun yanında olmayı görev biliyorum" şeklinde konuştu.

"İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra gelmiş geçmiş en büyük lider"

İmamoğlu'na destek olmak için sandık başına gelen bir başka vatandaş da "Bu yapılan haksızlıkları kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanlığına aday olan bir insanın terör örgütü lideri olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra gelmiş geçmiş en büyük lider. Ben umutluyum. İmamoğlu'nun çıkacağına da inanıyorum. Bunların bir itibar zedelemesi olduğunu da görüyorum. Ama üzgünüm. Silivri'de geçireceği bir saate bile yazık" ifadelerini kullandı.

"Adaletsizliğin karşısında dimdik duruyoruz"

Oy kullanmaya gelenler arasında bulunan ve avukat olduğunu belirten bir başka vatandaş ise "Bu hukuksuzluğun, adaletsizliğin karşısında dimdik duruyoruz. Halk olarak irademizi meydana koyacağız. Kullandık oyumuzu. İnşallah her şey çok güzel olacak. İmamoğlu'nu devletimizin başında görmek istiyoruz" dedi.

"Ülkede adaletin olmadığını gördük"

İmamoğlu'na destek olmak için sandık başına gelen bir başka vatandaş da "Ülkede adaletin içler acısı halde olduğunu gördük. Ülkede adaletin olmadığını gördük. 'Hak, hukuk, adalet' demek için günlerdir buralardayız. Bu karardan geri dönüleceğini umuyoruz. Kalabalığı ve insanların tepkisini görüyorsunuz. Adaletli bir seçim sürecinde İmamoğlu'nun hakkıyla kazanmasını ve cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Geleceğimizin kurtuluşu için buradayız"

İmamoğlu'na desteğini oy kullanarak gösteren bir başka vatandaş ise "Ülkeyle ilgili çoktan beri hayırlı şeyler düşünmüyoruz. Bu karardan dönülmesini bekliyoruz. Bugün ülkenin gençlerinin, geleceğimizin kurtuluşu için buradayız. Özgürlüklerimiz için buradayız" dedi.

Oy verdikten sonra sokakta toplanan kalabalık ile İmamoğlu'na destek veren bir başka vatandaş da "Önceden çocuklarım giderdi eylemlere, ben torunlara bakardım. Bugün ben buradayım" dedi.

"Türk halkının feraseti bunu yenecek"

Bir başka oy kullanan vatandaş da "Ülke ile endişelerim artmıştı. Ama bugün halktaki bu uyanışı gördükten sonra umudum beş kat arttı. İmamoğlu'na yapılan her şey hukuksuz, faşizmin yeniden inşası gibi. Türk halkının feraseti bunu yenecek" ifadelerini kullandı.

"Direnişe devam edeceğiz"

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren bir başka vatandaş da şunları kaydetti:

"Bu tutuklama kararı benim için yok hükmünde. Genç olarak kendimi güvende hissetmiyorum. Yapılan bu hukuksuzluk bugün Ekrem İmamoğlu'na yapılıyor, yarın bana yapılmayacağı ne malum? Biz gençler olarak mutlu değiliz. Direnişe devam edeceğiz. Ben bugün oyumu Ekrem İmamoğlu'nun ve bütün burada direnen herkesin yalnız olmadığını, ülkenin gençlerinin yanında olduğunu, haksızlığa karşı her zaman boy göstereceğimizi belirtmek için oyumu kullandım. İmamoğlu'nu, bu hukuksuz süreçten kurtulup sokakta, gençlerin yanında görmeyi çok istiyorum. Bir an önce bu hukuksuz süreç bitsin."

Oy kullanma işlemi bugün saat 19.00'a kadar devam edecek.