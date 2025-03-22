Ankara'da CHP Ön Seçimleri Başlıyor - Son Dakika
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Ankara'da CHP Ön Seçimleri Başlıyor

CHP Ankara İl Başkanı Erkol, yarınki ön seçimlerde dayanışma amaçlı oy verme imkanı sunulacağını duyurdu.

22.03.2025 17:15
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(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP'de yarın yapılacak ön seçimlerde CHP üyelerinin oy kullanacağı sandıkların yanı sıra, dayanışma amacıyla oy kullanmak isteyen vatandaşlara da oy kullanma hakkı tanınacağını söyledi. Oy verme işlemi saat 08.'da başlayacak ve saat 17'de sona erecek.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Halk TV yayınında CHP'de yarın yapılacak ön seçimlere ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Erkol şu noktaları kaydetti:

"114 bin 762 üyemiz ön seçimde oy kullanmaya hak kazandı. Her sandık bölgesinde isteyen Ankaralıların dayanışma amaçlı oy kullanmasına izin vermek için bir sandık daha kuracağız. 25 ilçemizde sandık bölgeleri organize ettik. 136 noktada 264 sandık kurduk üyelerimiz için. 136 noktanın her birinde bir sandık da dayanışma amaçlı kurduk. Her sandık başına bir sandık başkanı bir sandık başkanı iki yardımcısı olmak üzere üç görevli oluşturduk.

Saat 08.00'da başlayacak, akşam 17.00'da sona erecek. Daha sonra aynı bir genel seçim mantığıyla her sandığın başında sayım yapılacak. Katılan sayısı, sayın Ekrem İmamoğlu'na oy veren sayısı belirtilecek ve bir tutanak hazırlayacaklar.

Önce sandık bölgesindeki tutanaklar birleştirilecek. Daha sonra ilçe düzeyindeki tutanaklar birleştirilecek ve ile aktarılacak. İlde bir komitemiz var, genel merkezin atadığı bir koordinatörümüz var, onun başkanlığında da ildeki toplamları elde edeceğiz. Ondan sonra da kullanılan oyları torbalarla beraber genel merkeze teslim edeceğiz.

Üyeler için, her üyenin oy kullanacağı sandık belli. Ama dayanışma amacıyla oy kullanacaklar, istediği sandıkta oy kullanabilir. İsterse ismini ve TC kimlik numarasını kayıt altına aldırarak kullanabilir. İsterse de bu bilgilerini beyan etmeden kullanabilir.

Tercihini açıkça ifade etmekte, dayanışmasını açıkça ifade etmekte tereddütte kalan yurttaşlarımız rahat olsun diye isim ve TC kimlik numaralarını almadan oy kullanmalarına yardımcı olacağız.

Ankara'da valilik ve valiliğin görev verdiği bir vali yardımcısı ile düzenli olarak görüşüyoruz. Bütün sandık bölgelerimizde oy kullanılmasının önünde hüçbir engel yok. Süreci kamu görevlileri ile tam bir mutabakat içerisinde yürütüyoruz.

Bugün saat 21.00 bir farkla bir arada olacağız. Katılan konuk, siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütelerinden de sınırlı sayıda insana söz vereceğiz, bir forum ortamı oluşturacağız."

CHP'nin Ankara'da bulunan genel başkan yardımcıları Genel Merkez'de oy kullanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da CHP Ön Seçimleri Başlıyor - Son Dakika

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