Ankara'da çiftçiler semazenlerle yağmur duası yaptı - Son Dakika
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Ankara'da çiftçiler semazenlerle yağmur duası yaptı

Ankara\'da çiftçiler semazenlerle yağmur duası yaptı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Büğdüz Mahallesi sakinleri, semazenler eşliğinde yağmur duası için toplandı. İlahilerin söylendiği programda, Akyurt Müftüsü Adem Yılmaz'ın duasıyla mahalle sakinleri yağmurun yağması için Allah'a yakarışta bulundu. Programda davetlilere yöresel homaça yemeği ile pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

29.04.2024 17:11
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde çiftçiler, semazenlerle yağmur duası yaptı.

Büğdüz Mahallesi sakinleri yağmur duası için Çayırlar mevkisinde toplandı. Semazenler eşliğinde ilahilerin söylendiği, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunan programda, Akyurt Müftüsü Adem Yılmaz'ın duasıyla ellerini semaya kaldıran mahalleler, yağmurun yağması için Allah'a yakarışta bulundu.

Büğdüz Mahallesi muhtarı Tekin Erkan duanın ardından yaptığı konuşmada, her yıl bu mevsimlerde geleneksel olarak yağmur ve şükür dualarına çıktıklarını söyledi.

Kurbanlar kestiklerini ve komşularına ikram ettiklerini belirten Erkan, "İnşallah bol yağmur yağar." dedi.

Büğdüz Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Tiryaki de geleneksel yağmur duası etkinliğinde buluştuklarını dile getirerek, "Yağmur bol olduğunda şükür mahiyetinde az olduğunda da yağmur yağması için dua yapıyoruz. " diye konuştu.

Programda yapılan davetlilere yöresel homaça yemeği ile pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Kaynak: AA

Ankara, Büğdüz, Akyurt, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da çiftçiler semazenlerle yağmur duası yaptı - Son Dakika

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