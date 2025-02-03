Ankara'da Darp Olayı: Şüpheli Gözaltında

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(ANKARA) - Ankara Valiliği, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi üzerinde dün akşam saatlerinde, aracına zorla bindirmek istediği bir kadını ve köpeği darp eden şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi üzerinde dün saat 22.40 sıralarında bir kadının ve köpeğinin darp edilmesi olayıyla ilgili ihbarın alınması üzerine derhal tahkikat başlatılmış ve darp edilen vatandaşımız 112 Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmiş olup yapılan ilk muayenede şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanmış, şüpheli ile mağdurun arkadaş oldukları ve yapılan ölçümlerde alkollü oldukları belirlenmiştir. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş olup, konuyla ilgili soruşturma sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.