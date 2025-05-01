DOLU VE SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Keçiören ve Mamak ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar su ve çamurla kaplanırken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Yüksek kesimlerde ise fındık büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Ekipler, olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.
Mikail KARAMAN- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Dolu ve Sağanak Yağış - Son Dakika
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