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Ankara'da Kartpostallık Görüntüler Oluşturan Yoğun Sis - Son Dakika
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Ankara'da Kartpostallık Görüntüler Oluşturan Yoğun Sis

Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Oluşan sis nedeniyle şehir merkezindeki gökdelenler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle kazalarda peş peşe geldi. Gölbaşı çevre yolunda 10 araçlık zincirleme kaza meydana geldi.

Ankara\'da Kartpostallık Görüntüler Oluşturan Yoğun Sis
21.12.2023 - 00:35,
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Ankara'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

ANKARA - Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu.

Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Oluşan sis nedeniyle şehir merkezindeki gökdelenler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle kazalarda peş peşe geldi. Gölbaşı çevre yolunda 10 araçlık zincirleme kaza meydana geldi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara'da Kartpostallık Görüntüler Oluşturan Yoğun Sis - Son Dakika
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