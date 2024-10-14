Ankara'da Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Güncel

Ankara'da yol kenarında park halinde olan ve lastiği değiştirilen tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çevre Yolu Eryaman mevkisinde V.B. idaresindeki 71 AU 571 plakalı otomobil, lastiği değiştirilmek için yol kenarında park halinde olan 40 ABU 374 dorse plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü V.B. ile kız çocuğu R.A. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.