Ankara\'da Fırtına Uyarısı

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama göre 17 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Ankara'da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabında Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, ilde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat edilmesi için uyardı. Valilik fırtına sırasında meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı gaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi risk ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydetti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Ankara'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Ankara'da Pazartesi akşam saatlerinden sonra, etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kamuoyunun bilgisine sunulur."