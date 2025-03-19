Ankara'da Gece Kar Yağışı

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı park, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin ise yollarda tedbir aldığı görüldü.