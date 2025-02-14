Başkentte evden hırsızlık yaptığı belirlenen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 2019-2024 yılları arasında evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.
Hırsızlık suçuna karışan kişiler üzerinden yapılan analiz çalışmaları sonucu 7 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Hırsızlık Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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